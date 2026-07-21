Il Papa Leone XVI rientrerà in Vaticano il 27 luglio e il 5 agosto riprenderà le udienze generali nella basilica di San Pietro. Il 15 agosto celebrerà l’Angelus dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove tornerà per la festa dell’Assunzione. Questi sono i principali appuntamenti ufficiali previsti nel calendario della prefettura della Casa Pontificia.

Papa Leone XVI celebrerà l'Angelus di Ferragosto dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. È quanto emerge dal calendario della prefettura della Casa Pontificia, secondo cui il prossimo 5 agosto il Pontefice riprenderà l'udienza generale nella basilica di San Pietro, dopo la sospensione prevista durante la pausa estiva. Andata e ritorno, dunque. Dopo il periodo di riposo presso la residenza estiva, che si concluderà il 27 luglio, il Pontefice tornerà nel cuore della cittadina dei Castelli Romani per uno degli appuntamenti più significativi dell'estate liturgica. Quello del prossimo 15 agosto sarà il primo Ferragosto del pontificato di Leone XIV ufficialmente inserito nel calendario liturgico della Santa Sede. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

© Roma.corriere.it - Papa Leone, il 27 luglio rientro in Vaticano. E a Ferragosto ritorno a Castel Gandolfo per l'Assunzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV ha abolito una tradizione più antica del Vaticano — non tornerà mai

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV torna a Castel Gandolfo: dal 5 al 27 luglio il periodo di riposoPapa Leone XIV si troverà a Castel Gandolfo dal 5 al 27 luglio per un periodo di riposo.

Leggi anche: Papa Leone si trasferisce a luglio a Castel Gandolfo

Temi più discussi: Leone XIV: il mondo ha bisogno di pace e frutti di bene; Papa Leone XIV a tavola con gli ultimi: Vero tesoro e cuore pulsante della chiesa; Leone XIV: visita privata a Montecassino, implorazione per la pace sulla tomba di San Benedetto; Papa Leone XIV: Il Regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania.

Leone XIV da oggi a Castel Gandolfo fino al 27 luglio: un tempo di riposo, preghiera e sport. Il saluto alla gente. - Vatican News vaticannews.va/it/papa/news/2… x.com

Il Papa Leone in Mass Effect reddit

Papa Leone, il 27 luglio rientro in Vaticano. E a Ferragosto ritorno a Castel Gandolfo per l'AssunzioneDiffuso il calendario della prefettura della Casa Pontificia. La ripresa delle udienze generali a San Pietro il 5 agosto ... roma.corriere.it

Papa Leone XIV: Il Regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzaniaContinua la recita della preghiera dell’Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Il Papa si unisce ai fedeli e ai pellegrini convenuti davanti al Palazzo Apostolico delle Ville Pontificie pe ... acistampa.com