A Cattolica, l’atteso spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius è stato interrotto dopo circa mezz’ora a causa di vento e pioggia. Gli spettatori, arrivati per assistere alla performance dei record con attori con disabilità, sono dovuti tornare a casa senza vedere tutto lo spettacolo. La serata si è conclusa prematuramente, lasciando delusi i presenti.

Appena una mezz’ora di ‘Don Don Down-Alla ricerca di (D)io’, poi tutti a casa. Anche a Cattolica, nell’arena della Regina la delusione degli spettatori è stata grande dopo essere arrivati per vedere lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità. L’arena ha aperto e le sedie hanno iniziato ad accogliere i 4.600 spettatori paganti attesi. Ma dal cielo le nubi non promettevano nulla di buono, come dal giorno precedente recitavano i bollettini di Arpae. Per cercare di salvare lo spettacolo, la compagnia aveva iniziato in anticipo, nella speranza che il cielo attendesse quel tanto da terminare la serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Ruffini vittima di vento e pioggia

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Ricapitolando: Giuseppe Barboni ha picchiato una persona in evidente stato di alterazione e un vecchio. Se continua di questo passo temo per l'incolumità fisica di: 1) Vladimir Luxuria 2) Emma Marrone 3) I ragazzi di down che lavorano con Paolo Ruffini. #Gi x.com