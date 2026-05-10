Allerta meteo in Lombardia | temporali forti pioggia intensa e vento fino a 70 km h rischio nubifragi anche nel Comasco

La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per la Lombardia, con particolare attenzione al Comasco, a causa di temporali intensi, pioggia abbondante e venti fino a 70 kmh. Il peggioramento si attende tra oggi e domani, con il rischio di nubifragi nella zona. Nelle prossime ore, le autorità monitoreranno la situazione e adotteranno eventuali misure di sicurezza.

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