Allerta meteo in Lombardia | temporali forti pioggia intensa e vento fino a 70 km h rischio nubifragi anche nel Comasco

Da quicomo.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per la Lombardia, con particolare attenzione al Comasco, a causa di temporali intensi, pioggia abbondante e venti fino a 70 kmh. Il peggioramento si attende tra oggi e domani, con il rischio di nubifragi nella zona. Nelle prossime ore, le autorità monitoreranno la situazione e adotteranno eventuali misure di sicurezza.

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Nuova allerta meteo gialla della Protezione civile in Lombardia, anche per il Comasco, per il peggioramento previsto tra oggi, domenica 10 maggio, e domani, lunedì 11 maggio. Sotto osservazione soprattutto temporali forti, pioggia intensa e raffiche di vento che in alcune zone potrebbero.🔗 Leggi su Quicomo.it

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