Masterclass con Paolo Ruffini di recitazione e crescita personale Paolo Ruffini conduce il laboratorio Mi amo

Partecipa alla Masterclass con Paolo Ruffini – “Mi amo come attore e come persona”Due giornate speciali dedicate a chi desidera emozionarsi, esprimersi e riscoprire il proprio valore attraverso l’arte, la condivisione e l’incontro umano. In questa esperienza unica, Paolo Ruffini accompagnerà ogni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alba di musica e parole con Paolo Ruffini e Gloria CampanerDomenica 19 luglio, alle prime luci dell’alba, il Castello di Romena sarà teatro di una performance inedita dedicata a Naturalmente Pianoforte.

Paolo Ruffini e Gloria Campaner, per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performanceDomenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospiterà una nuova performance intitolata “Mi Manchi.

Si parla di: Ma niente niente... Paolo Ruffini si è fatto prete? Lo stupore e poi la curiosità di chi si è imbattuto nei suoi reel e non conosceva Din Don Down.

Paolo Ruffini Nella seconda guerra mondiale il patrimonio culturale si è arricchito, anche con Bella ciao. Ora ci sono Lol, Pintus, Ciao Darwin, cose che non lasciano nienteOspite di Giorgia Surina, che con lui condivise l'esperienza a Mtv, racconta: Quando sono stato lasciato da mia moglie – afferma -, mi ha detto Io non ti lascio, ti libero. In effetti, mi ha lascia ... brescia.corriere.it

Paolo Ruffini e gli attori di Din Don Down arrivano all'Arena di VeronaDopo oltre 50 date sold out, 100mila biglietti venduti solo in questa stagione 2025-2026 e ben 70 repliche in tutta Italia in un solo anno, Din Don Down - Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo dei ... ansa.it