Ampliamento delle intercettazioni FI fa muro Congelata la norma FdI

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La norma sulle intercettazioni telefoniche è stata bloccata, con il voto contrario di Forza Italia. La presidente della commissione antimafia ha protestato e ha scritto alla premier, ma i deputati di FI hanno confermato il loro no. La proposta di legge rimane sospesa e non ci sono segnali di cambiamenti nelle prossime sedute. La discussione si è fermata, senza accordi tra le forze di maggioranza e opposizione.

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Tensioni sulla norma la presidente della commissione Antimafia Colosimo protesta e chiama la premier: ma gli azzurri non cedono. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Si parla di: Il disagio di Forza Italia nella destra vannaccizzata.

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