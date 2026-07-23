ampliamento delle intercettazioni fi fa muro congelata la norma fdi

Notizia in breve

La norma sulle intercettazioni telefoniche è stata bloccata, con il voto contrario di Forza Italia. La presidente della commissione antimafia ha protestato e ha scritto alla premier, ma i deputati di FI hanno confermato il loro no. La proposta di legge rimane sospesa e non ci sono segnali di cambiamenti nelle prossime sedute. La discussione si è fermata, senza accordi tra le forze di maggioranza e opposizione.