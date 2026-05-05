Le discussioni sulle intercettazioni telefoniche continuano a dividere la politica italiana, con alcuni esponenti di destra che aprono alla possibilità di modificare le restrizioni. La leader di un partito di centrodestra ha definito le proposte come una “norma di civiltà”, mentre altri rappresentanti, provenienti da forze di maggioranza, esprimono preoccupazione per la possibilità di un eccesso di strumenti di controllo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e parlamentare.

“Un’ autorevole segnalazione che teniamo nella giusta considerazione “, “ Argomentazioni strumentali di chi vorrebbe intercettare il cittadino a ogni pie’ sospinto”. La maggioranza si divide sull’allarme lanciato da Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, a proposito della norma che vieta di usare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate (escluse le indagini su reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza). In una lettera resa pubblica dal Corriere della sera, indirizzata ai ministri della Giustizia, dell’Interno e alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Melillo ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, l’allarme di Melillo spacca la destra: FdI apre a modifiche sulla stretta. Ma Fi frena: “Norma di civiltà”

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