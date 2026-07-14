Intercettazioni niente accordo tra FdI e Fi | l' emendamento Melillo per ora non si vota E i 5 stelle rilanciano con un ddl

Notizia in breve

Nessun accordo tra FdI e Fi sulle intercettazioni, l'”emendamento Melillo” non sarà votato. La maggioranza resta divisa e il vertice dei capigruppo si è concluso senza risultati. I cinque stelle hanno presentato un disegno di legge alternativo, rilanciando la propria proposta. La discussione sugli emendamenti si è interrotta, senza avanzamenti ufficiali. La situazione rimane congelata, con nessuna decisione presa sul testo.