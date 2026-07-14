Intercettazioni niente accordo tra FdI e Fi | l' emendamento Melillo per ora non si vota E i 5 stelle rilanciano con un ddl
Nessun accordo tra FdI e Fi sulle intercettazioni, l'”emendamento Melillo” non sarà votato. La maggioranza resta divisa e il vertice dei capigruppo si è concluso senza risultati. I cinque stelle hanno presentato un disegno di legge alternativo, rilanciando la propria proposta. La discussione sugli emendamenti si è interrotta, senza avanzamenti ufficiali. La situazione rimane congelata, con nessuna decisione presa sul testo.
Non si sblocca lo stallo in maggioranza sulle intercettazioni. È finito con una nuova fumata nera il vertice dei capigruppo sugli emendamenti di Fratelli d’Italia, che vorrebbero ampliare l’utilizzabilità dei nastri in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati autorizzati, andando incontro alla richiesta del procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo. Una proposta fortemente avversata da Forza Italia, che nel 2023 aveva fatto approvare una stretta proprio sulle intercettazioni “ a strascico ” (così chiamate dai critici) limitandole alle indagini sui reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza. Nei mesi scorsi Melillo aveva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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