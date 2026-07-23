Ampliamento della discarica? Eccesso di potere così si viola la legge

I proprietari di terreni e i residenti della zona hanno presentato ricorso contro l’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli, sostenendo che l’atto rappresenta un grave danno e che si tratta di un caso di eccesso di potere. La richiesta mira all’annullamento dell’autorizzazione concessa per l’ampliamento.

"L’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli costituisce un grave pregiudizio per proprietari di fondi e residenti. Per questo hanno chiesto l’annullamento dell’autorizzazione". L’avvocato Fabrizio Panzavuota (foto), che insieme ai colleghi Gianfranco Borgani e Alessandra Piccinini ne tutela gli interessi, entra ancor più nel dettaglio dei due ricorsi promossi al Tar delle Marche per impedire che l’opera venga realizzata. "Sono state sollevate molteplici censure, anche in termini procedimentali – afferma Panzavuota – per violazione di legge ed eccesso di potere, in considerazione, tra le altre doglianze, che l’asserito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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