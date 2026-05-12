Podere Rota Barontini | Nessun ampliamento della discarica l’obiettivo è chiudere l’impianto in sicurezza
Il comune ha confermato che non sono previste modifiche alle autorizzazioni della discarica di Podere Rota. Secondo un rappresentante della società gestore, l’obiettivo è chiudere l’impianto in modo sicuro senza espansioni o aumenti delle volumetrie consentite. La comunicazione arriva in seguito a notizie su possibili interventi di ampliamento, che sono state smentite ufficialmente.
Arezzo, 12 maggio 2026 – Nessun ampliamento della discarica di Podere Rota né nuove autorizzazioni per aumentare le volumetrie destinate ai rifiuti. La riattivazione temporanea dei conferimenti nell’impianto di Terranuova Bracciolini servirà esclusivamente a completarne la chiusura definitiva e a garantire la messa in sicurezza del sito. A chiarirlo è David Barontini, assessore regionale all’Ambiente della Toscana, intervenuto per spiegare le ragioni del provvedimento autorizzato dalla Regione. “La ripresa temporanea dei conferimenti non riguarda un ampliamento della discarica né nuove volumetrie autorizzate”, sottolinea Barontini. “L’ipotesi di ampliamento, infatti, era stata respinta dalla Regione già nel 2023”.🔗 Leggi su Lanazione.it
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