Podere Rota Barontini | Nessun ampliamento della discarica l’obiettivo è chiudere l’impianto in sicurezza

Il comune ha confermato che non sono previste modifiche alle autorizzazioni della discarica di Podere Rota. Secondo un rappresentante della società gestore, l’obiettivo è chiudere l’impianto in modo sicuro senza espansioni o aumenti delle volumetrie consentite. La comunicazione arriva in seguito a notizie su possibili interventi di ampliamento, che sono state smentite ufficialmente.

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