Boxe fasi finali campionati italiani U19 | segui la diretta su Italia Boxe Tv
Le fasi finali dei campionati italiani maschili Under 19 di boxe sono in corso e vengono trasmesse in diretta su Italia Boxe Tv, piattaforma di Sportface. Le competizioni vedono i giovani atleti confrontarsi in incontri che si susseguono uno dopo l’altro, concludendo il percorso di qualificazione nazionale. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di grande attesa, coinvolgendo numerosi appassionati e addetti ai lavori. Le match sono caratterizzate da colpi e strategie che mettono in evidenza il talento emergente nel panorama della boxe italiana.
Colpo dopo colpo, si entra nel vivo delle fasi finali dei campionati italiani maschili Under 19: oggi la diretta su Italia Boxe Tv – piattaforma Sportface Le magie della grande boxe animano un weekend tutto da vivere per le giovani stelle dei guantoni in Italia. Da ieri, infatti, i campioncini si stanno mettendo alla prova nelle sfide dedicate agli Under 19 uomini e lo stanno facendo presso le strutture del Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi. Ieri è stato tempo di quarti di finale, che si sono disputati in doppia seduta. La prima è iniziata dalla 11, la seconda nel primo pomeriggio, precisamente alle 14. Oggi, invece, il livello sarà ancora più alto, perché i talenti azzurri se la vedranno in semifinale, senza esclusione di colpi. 🔗 Leggi su Sportface.it
CAMPIONATI ITALIANI M/F U19 2025 | DAY 2 RING B
Sullo stesso argomento
Pugilato, Campionati Italiani U19 Roseto degli Abruzzi: fasi finali dal 15 al 17 maggio in diretta su Italia Boxe TVL’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso integralmente su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe...
Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 di Boxe a Montecatini Terme dall’8 al 10 maggio: Live su Italia Boxe TVAl PalaVinci le fasi eliminatorie dei Campionati Italiani Under 17 maschili e femminili, organizzate dalla Peg.
Boxe, a Roseto degli Abruzzi le fasi finali dei Campionati Italiani Under 19 LEGGI ? https://www.ekuonews.it/boxe-a-roseto-degli-abruzzi-le-fasi-finali-dei-campionati-italiani-under-19/ facebook
Boxe, Stoian e Struzzolino campioni regionali e qualificati agli Italiani dlvr.it/TSLf5h x.com
Boxe, a Roseto degli Abruzzi le fasi finali dei Campionati Italiani Under 19ROSETO DEGLI ABRUZZI - Dal 15 al 17 maggio, Roseto degli Abruzzi torna ad essere protagonista della grande boxe ospitando le fasi finali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico Maschile, categori ... ekuonews.it
Pugilato, Campionati Italiani U19 Roseto degli Abruzzi: fasi finali dal 15 al 17 maggio in diretta su Italia Boxe TVL'evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso integralmente su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaf ... sportface.it