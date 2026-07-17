Le sarò sempre riconoscente | Simona Ventura sul rapporto con Maria De Filippi

Notizia in breve

Simona Ventura ha raccontato di un rapporto speciale con Maria De Filippi, affermando di essere sempre riconoscente nei suoi confronti. La conduttrice ha parlato di come, nonostante il mondo dello spettacolo sia spesso visto come competitivo, ci siano relazioni autentiche e di supporto tra colleghi. La sua intervista è stata rilasciata nel podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia.