Le sarò sempre riconoscente | Simona Ventura sul rapporto con Maria De Filippi
Simona Ventura ha raccontato di un rapporto speciale con Maria De Filippi, affermando di essere sempre riconoscente nei suoi confronti. La conduttrice ha parlato di come, nonostante il mondo dello spettacolo sia spesso visto come competitivo, ci siano relazioni autentiche e di supporto tra colleghi. La sua intervista è stata rilasciata nel podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia.
Spesso il mondo dello spettacolo è dipinto come un’arena spietata in cui la competizione regna sovrana. Ma ci sono delle eccezioni che ribaltano questo cliché, come dimostra il racconto di Simona Ventura nell’intervista rilasciata al podcast Il Fienile, condotto da Luca Zaia. La conduttrice ha ripercorso le tappe più significative della sua vita privata e professionale, dedicando parole colme di gratitudine a Maria De Filippi, collega che le è stata vicino nel momento più difficile. Il ruolo di Maria De Filippi nel momento del bisogno. C’è stato un momento nella carriera di Simona Ventura in cui i riflettori si erano parzialmente... 🔗 Leggi su Dilei.it
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