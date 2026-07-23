amichevole di prestigio alcione battuto solo da un rigore test positivo contro il torino

L'Alcione ha perso 1-0 contro il Torino in un'amichevole a Pinzolo. Il gol decisivo è arrivato su rigore. La partita si è conclusa con la sconfitta per la squadra locale, che ha subito un solo gol. Nessun altro dettaglio sui minuti o le occasioni create. La sfida si è giocata nel contesto delle preparazioni estive, senza ulteriori eventi di rilievo.

Si chiude con una sconfitta di misura la prima amichevole estiva dell’Alcione, superato 1-0 dal Torino di Abate nel test disputato ieri a Pinzolo. Un risultato che passa in secondo piano rispetto alle indicazioni raccolte da Cusatis, alla prima vera occasione per valutare una squadra ancora in costruzione dopo poco più di una settimana di preparazione. L’obiettivo era mettere minuti nelle gambe, sperimentare nuovi assetti e osservare da vicino i tanti volti nuovi, tra acquisti e giovani aggregati alla prima squadra. Gli orange hanno mostrato personalità soprattutto nella prima frazione, tenendo a lungo il possesso e costruendo le occasioni migliori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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