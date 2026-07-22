Kulenovic ha segnato su rigore e ha contribuito alla vittoria del Torino in un’amichevole contro l’Alcione. Entrato nel secondo tempo, il giocatore ha segnato il suo secondo gol stagionale. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra torinese. Il suo nome è diventato il protagonista principale tra i tifosi presenti a Pinzolo.

A Pinzolo il nome sulla bocca di tutti è diventato quello di Sandro Kulenovic. Subentra sempre nel secondo tempo, ma timbra puntualmente l’appuntamento con il gol. Anzi. Nelle prime due amichevoli è diventato il cannoniere dell’estate del Toro: al Pinzolo, sabato scorso, aveva rifilato quattro gol, ieri ha trasformato il rigore decisivo contro un buonissimo Alcione (Serie C) allenato da Giovanni Cusatis. L’estate, soprattutto quella granata, è ancora molto lunga, il Toro giocherà altre cinque amichevoli, a cominciare da quella di sabato contro il Cittadella che archivierà il lavoro in quota. Però se i test servono ai calciatori a lanciare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ancora Kulenovic: segna su rigore e regala al Torino la vittoria nell'amichevole con l'Alcione

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