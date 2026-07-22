Il Torino batte l' Alcione in amichevole decide Kulenovic

Il Torino ha vinto 1-0 contro l'Alcione in un'amichevole estiva, grazie a un rigore realizzato da Kulenovic al 60°. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con il gol decisivo segnato dall’attaccante al 60°. Questa è la seconda amichevole della squadra durante la stagione estiva.

Il Torino vince di misura la seconda amichevole dell'estate, per battere l'Alcione Milano serve un rigore di Kulenovic all'ora di gioco. Sotto gli occhi del direttore sportivo Gianluca Petrachi, salito a Pinzolo in occasione del test, i granata fanno nuovi esperimenti con il 3-4-2-1 portato dal nuovo tecnico Ignazio Abate. Nel primo tempo serve una bella parata di Paleari per evitare lo svantaggio, mentre nel Toro provano a mettersi in mostra i giovani Cacciamani e Luongo. Nella ripresa, invece, dopo il palo colpito dall'Alcione Milano, Kulenovic riesce a sbloccare la sfida realizzando dagli undici metri. La squadra di Abate entra così negli ultimi giorni di ritiro a Pinzolo che si concluderà sabato pomeriggio con il terzo e ultimo test in Val Rendena, alle 17 contro un'altra formazione di Serie C, il Cittadella. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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