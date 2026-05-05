Reggiana vs Sampdoria trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Reggiana e Sampdoria si svolge nell'ultima giornata della stagione di Serie B 20252026. La sfida è valida per la trentottesima giornata del campionato italiano e si disputa in un momento in cui entrambe le squadre hanno obiettivi diversi: gli emiliani cercano di evitare i playout, mentre i liguri puntano ancora ai playoff. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà visibile su alcuni canali e piattaforme online.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani vogliono i playout, mentre I blucerchiati sperano ancora di poter rientrare nei playoff. Reggiana vs Sampdoria si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium REGGIANA VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultimo posto in classifica spaventa gli emiliani, che però sperano ancora di poter raggiungere i playout. La squadra di Bisoli deve soltanto vincere, e sperare che Spezia, Bari e Pescara commettono qualche passo falso. I blucerchiati cullano ancora una flebile speranza di poter centrare i playoff, ma c’è bisogno di un vero miracolo.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Sampdoria, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Serie B, il Venezia torna in A: bagarre in coda; Reggiana-Sampdoria. Verso Reggiana-Sampdoria, tribuna Sud a un euro per i tifosi di casa. Mentre per i nostri tifosi…Tutte le info sui biglietti di Reggiana-Sampdoria: dai prezzi scontati per i tifosi di casa, alle (solite) restrizioni per i tifosi della Samp ... clubdoria46.it Sampdoria, la corsa all’ottavo posto resta apertissima solo sulla carta: la squadra di Attilio Lombardo deve battere la Reggiana e sperareSampdoria, la corsa all’ottavo posto resta apertissima solo sulla carta: la squadra di Attilio Lombardo deve battere la Reggiana e sperare La Sampdoria arriva all’ultima giornata con una possibilità m ... sampnews24.com Veratv GROUP. . - ' Il 17 maggio 2015 lo spareggio con la Reggiana, al Del Duca (2-4). Intanto, in vista del match di ritorno del secondo turno nazionale, diritto di prelazione p - facebook.com facebook Prossima partita 36ª giornata Serie BKT Reggiana Sabato 25 aprile 15:00 Mapei Stadium - Città del tricolore x.com