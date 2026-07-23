Amalia e Teresa sorelle nel conflitto e nel perdono
Due sorelle si sono incontrate dopo anni di litigi per affrontare il loro passato e cercare una riconciliazione. Durante il confronto, hanno condiviso ricordi e sentimenti, arrivando a un momento di silenzio carico di emozioni. Alla fine, si sono abbracciate, segnando un passo avanti nel loro rapporto. Nessun dettaglio sulla durata o sui contenuti specifici del dialogo è stato rivelato.
Cosa è il perdono, come si manifesta, quando è il suo tempo, qual è il giorno in cui ci accorgiamo di aver perdonato, di essere stati perdonati? Quando le persone. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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