Due sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 giugno sulla Strada Provinciale 510, vicino a Iseo. L’incidente si è verificato lungo la Sp 510 e coinvolgeva almeno un veicolo. Le vittime sono state estratte dai mezzi e trasportate in ospedale, dove sono decedute. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente lungo la Sp 510 nei pressi di Iseo. Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 giugno lungo la Strada Provinciale 510, dove due sorelle di 23 e 14 anni hanno perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Le giovani viaggiavano a bordo di una Toyota quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con una Kia che procedeva nella direzione opposta. L’impatto e l’arrivo dei soccorsi. Lo schianto si è verificato poco prima delle 19:00, all’altezza della galleria di Iseo, in provincia di Brescia, nei pressi dello svincolo per Covolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico schianto nel Bresciano: perdono la vita due sorelle di 23 e 14 anni

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