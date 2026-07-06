Un uomo e un uomo sono morti nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una bambina. L'incidente è avvenuto domenica 5 luglio nel territorio di Romagnano, in provincia di Novara. I due sono stati trovati senza vita nelle acque del fiume. La bambina è stata tratta in salvo da altri presenti sul posto. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una drammatica tragedia si è consumata nella giornata di domenica 5 luglio nelle acque del fiume Sesia, nel territorio di Romagnano, in provincia di Novara. Due uomini di circa 40 anni, rispettivamente padre e zio di una bambina di 6 anni, hanno perso la vita dopo essersi tuffati per soccorrere la piccola, rimasta in difficoltà nel fiume. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava in acqua tra la riva e un isolotto quando avrebbe iniziato a non riuscire più a tornare verso la sponda. Accortisi della situazione di pericolo, i due familiari si sono immediatamente lanciati in acqua nel tentativo di raggiungerla, ma sarebbero stati trascinati dalla forte corrente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel fiume Sesia: padre e zio perdono la vita nel tentativo di salvare una bambina

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Romagnano Sesia, padre e zio muoiono per salvare una bambina: la tragedia nel fiume Sesia

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#Novara Tragedia a Romagnano Sesia, dove due uomini hanno perso la vita nel fiume Sesia. Secondo le prime ricostruzioni, i 2, padre e zio di una bambina di 6 anni si sono tuffati in acqua per salvarla. La bambina è stata poi salvata dal fratello e un altro b x.com

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