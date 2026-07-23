L'azienda farmaceutica sta portando avanti il suo impegno con Aifa e i pazienti per ottenere il rimborso di donanemab, uno dei due nuovi anticorpi monoclonali contro l’Alzheimer. L’iter di valutazione per la rimborsabilità del farmaco è ancora in corso, dopo aver incontrato diverse difficoltà. La richiesta di autorizzazione rimane aperta, mentre l’ente regolatore sta esaminando i dati clinici presentati. Non sono stati annunciati nuovi tempi o decisioni definitive.

Novità nell’accidentato iter di valutazione per la rimborsabilità di donanemab, uno dei due nuovi anticorpi monoclonali contro l’Alzheimer finiti sotto la lente di Aifa. Eli Lilly Italia annuncia l’impegno a garantire ai pazienti italiani l’accesso alle opzioni terapeutiche approvate, proseguendo nel dialogo con le istituzioni e mettendo a disposizione strumenti concreti per non lasciare ‘scoperti’ i pazienti candidabili al trattamento con questo farmaco in grado di ‘rallentare’ il cammino della malattia che ruba i ricordi. “Il nostro impegno è dare a ogni paziente che possa beneficiarne l’accesso all’innovazione nata dalla nostra ricerca, indipendentemente da dove vive o dalle sue possibilità economiche”, scandisce Elias Khalil, presidente e amministratore delegato di Eli Lilly Italy Hub, annunciando un pacchetto di iniziative ad hoc. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alzheimer e nuovi farmaci, Lilly non si arrende: l’impegno con Aifa e i pazienti

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