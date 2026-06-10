Da quasi tutti i Paesi europei arriva la richiesta di adottare un piano europeo per le demenze e l’Alzheimer. La ministra ha annunciato che, grazie a questo piano, saranno sviluppati nuovi farmaci e terapie non farmacologiche. La proposta mira a coordinare le azioni tra i diversi Stati per affrontare questa sfida sanitaria. La strategia includerà anche investimenti in ricerca e nel miglioramento dei servizi di assistenza.

“Da quasi tutti i Paesi europei arriva la richiesta di adottare un piano europeo per le demenze e per l’Alzheimer. Questo significherebbe avere una linea d'azione condivisa con regole omogenee in tutta Europa, garantendo i finanziamenti necessari per sostenere la prevenzione, la diagnosi precoce, l'uso dei biomarcatori e tutto ciò che serve per l'erogazione di nuovi farmaci e per le terapie non farmacologiche”. Lo ha detto Beatrice Lorenzin, membro della Commissione Bilancio del Senato e co-presidente dell’intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer, partecipando all’evento ‘MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alzheimer, Lorenzin: “Con piano per demenze e Alzheimer nuovi farmaci e terapie non farmacologiche”

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Groundbreaking study shows Alzheimer's may be reversible in advanced stages

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