In Italia, 15 regioni e quasi 50 centri stanno utilizzando le terapie più innovative per l'Alzheimer. Un rappresentante di Eli Lilly ha affermato che intervenire prima sui pazienti porta a risultati migliori. La strategia adottata dimostra che il Paese può essere un esempio per la gestione della malattia.

“L'Italia, già in 15 regioni e in quasi 50 centri, sta utilizzando le terapie più innovative. Questo dimostra che il nostro Paese può fungere da modello per molti altri nella gestione e nella presa in carico del paziente con Alzheimer. Prima si interviene sui pazienti, migliori saranno i risultati in termini di salute; ciò genera un beneficio non solo sanitario, ma soprattutto sociale ed economico, considerando l’enorme impatto che questa patologia ha sulle famiglie”. Lo ha detto Federico Villa, associate vice president corporate affairs & patient access di Eli Lilly Italia, a margine dell'evento internazionale ‘MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alzheimer, Villa (Eli Lilly): “Prima si interviene su pazienti, migliori saranno i risultati”

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