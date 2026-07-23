Altro dramma in Sardegna | spara alla moglie e uccide il fratello dopo una lite | la donna è grave

Nel cagliaritano, un uomo ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, e ha ucciso il fratello. Dopo aver commesso i fatti, si è consegnato alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto alle prime ore del mattino, quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni serie. La vicenda è ancora sotto indagine.

Ha ucciso il fratello e la moglie e poi si è costituito. Accade nel cagliaritano, dove i carabinieri alle 6 circa di questa mattina, allertati dal 118, s ono arrivati una abitazione della frazione di Solanas del comune di Sinnai, dove c’era una donna ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Meno di mezz’ora dopo, una seconda segnalazione al 118 chiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco. Prima delle 7, un uomo di 39 anni cagliaritano, con regolare porto per armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in una caserma dell’Arma dicendo di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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