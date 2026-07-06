A Savona, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie durante una lite nell’abitazione in via Mongrifone. La donna è rimasta ferita gravemente ed è in condizioni critiche. A chiamare i soccorsi è stata la nipote, dopo aver ricevuto la segnalazione dai vicini. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche. La coppia viveva nella zona da diverso tempo.

La tragedia si è consumata nell’abitazione della coppia in via Mongrifone. A dare l’allarme sarebbe stata la nipote, intervenuta dopo la segnalazione dei vicini Un dramma familiare ha svegliato la città di Savona questa mattina. Un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie, di 86 anni, al termine di una violenta lite avvenuta all’interno della loro abitazione in via Mongrifone. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono definite estremamente critiche. L’anziano, invece, è stato trovato con alcune escoriazioni al volto e alle braccia ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Savona, 98enne spara alla moglie dopo una lite: la donna è in condizioni critiche

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