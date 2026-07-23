Due agenti sono stati trasportati in ospedale dopo un’ultima aggressione avvenuta nel carcere di Monza. La polizia penitenziaria, rappresentata da un sindacato, ha richiesto l’uso dei Taser per fronteggiare situazioni di violenza. La struttura ospita circa 750 detenuti in spazi per 403 persone, aggravando le difficoltà di gestione.

Un’altra aggressione al carcere di Monza. E ora il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria chiede di poter utilizzare i Taser. Nuovo episodio che segna la sofferenza di una struttura come la casa circondariale di via Sanquirico, dove sono detenuti all’incirca 750 persone a fronte di appena 403 posti. E in una situazione resa ancora più insopportabile dal caldo e dalla presenza di parecchi detenuti con problemi psichiatrici ma privi di cure adeguate a farne le spese sono spesso gli agenti della polizia penitenziaria, anche loro sottodimensionati. L’ Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) esprime "profondo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altri due agenti spediti in ospedale. Il sindacato: "Ora vogliamo i taser"

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