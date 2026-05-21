Scontro sul taser per la Polizia locale a Bari il sindacato attacca Leccese | Non siamo agenti di serie B
Nella mattinata di mercoledì, il sindaco di Bari ha annunciato la sospensione della sperimentazione del taser in dotazione alla Polizia Locale, attirando diverse reazioni. Il sindacato Diccap-Sulpm ha replicato, evidenziando che gli agenti non devono essere considerati di serie B e difendendo l’uso di questa strumentazione. La discussione si concentra sulle modalità di impiego dei dispositivi di sicurezza e sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale riguardo alla sperimentazione. La questione ha acceso un dibattito tra le parti coinvolte.
Dopo le dichiarazioni rilasciate nella mattinata di mercoledì mattina dal sindaco di Bari Vito Leccese, a proposito della sospensione della sperimentazione del taser in dotazione alla Polizia Locale, il Diccap-Sulpm, sindacato della Polizia Locale, torna sulle argomentazioni esposte dal primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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