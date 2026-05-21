Scontro sul taser per la Polizia locale a Bari il sindacato attacca Leccese | Non siamo agenti di serie B

Nella mattinata di mercoledì, il sindaco di Bari ha annunciato la sospensione della sperimentazione del taser in dotazione alla Polizia Locale, attirando diverse reazioni. Il sindacato Diccap-Sulpm ha replicato, evidenziando che gli agenti non devono essere considerati di serie B e difendendo l’uso di questa strumentazione. La discussione si concentra sulle modalità di impiego dei dispositivi di sicurezza e sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale riguardo alla sperimentazione. La questione ha acceso un dibattito tra le parti coinvolte.

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