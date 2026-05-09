L’Unione Terre di Castelli ha deciso di non fornire i taser ai propri agenti della Polizia locale. La scelta ha suscitato le proteste di Forza Italia e di un sindacato di agenti, che hanno espresso il loro dissenso. La questione riguarda il divieto di utilizzo di questa apparecchiatura all’interno dell’ente. La discussione si concentra sulla decisione di non adottare il dispositivo, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali.

È scontro sul tema del taser, che l’ Unione Terre di Castelli ha al momento negato ai propri agenti della Polizia locale. A sollevare il tema è Federico Coratella del sindacato di categoria CSA, che rileva tra l’altro: "La presa di posizione dell’Unione pare non condivisibile. Il CSA chiederà formalmente all’Amministrazione e al Comandante di dotare la Polizia locale di taser così come ormai avviene in molti comuni italiani. Questo per dare agli operatori strumenti di autotutela e di difesa aggiornati ed idonei. Ci rendiamo quindi sin da ora disponibili ad un confronto". La questione si è spostata immediatamente anche sul piano politico, con...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terre di Castelli dice no al taser. FI e sindacato agenti protestano

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