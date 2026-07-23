Un incidente si è verificato presso le Officine Pritoni srl in via del Lavoro a Scortichino, nell’Alto Ferrarese. Un’area del tetto dell’azienda si è improvvisamente sgretolata, facendo precipitare lamiere e coperture sul pavimento. I titolari e i lavoratori presenti hanno assistito alla scena senza riportare feriti. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause del crollo.

Un ammasso di lamiere e coperture precipitate dal tetto. È un’immagine quasi surreale, ma brutalmente reale, quella che si è presenta davanti agli occhi dei titolari e dei lavoratori delle Officine Pritoni srl di via del Lavoro a Scortichino. Fanno assemblaggi industriali, si occupano di servizi e lavorazioni meccaniche. La tempesta di martedì non ha fatto sconti: le raffiche di vento hanno letteralmente sradicato il tetto dell’edificio, facendo volare via intere campate di lamiere come fossero fogli di carta. Ha tenuto fortunatamente la struttura muraria, sono operativi gli uffici. Il titolare Alberto Pritoni e il figlio Luca, anche ieri mattina erano al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alto Ferrarese flagellato. Altra azienda scoperchiata: "Ma noi non ci fermiamo"

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