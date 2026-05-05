Tina Knowles, madre di Beyoncé e Solange, ha condiviso la sua esperienza con il cancro, affermando che la malattia le ha insegnato a rallentare. A 72 anni, ha spiegato che molte donne non si fermano mai, ma è importante prendersi cura di sé stesse per poter continuare ad aiutare le persone a cui tengono. Recentemente, ha raccontato il suo percorso e ha lanciato un messaggio di consapevolezza.

Quando si sente la parola «cancro», ha aggiunto, «hai bisogno di persone intorno a te che ti sostengano e ti aiutino ad affrontarlo», e ha sottolineato l’importanza di una cerchia di persone, attorno, «che siano legati a te dal sangue o che siano amici. Io ho avuto tante persone che mi hanno aiutata ad affrontarlo, ma alcune persone non sono così fortunate». Il percorso della malattia ha imposto anche un cambio di ritmo. «Ho dovuto rallentare» e «smettere di essere così dipendente dagli altri», ha raccontato. Oggi, ha aggiunto, «mi prendo davvero cura di me stessa e mi prendo il tempo per godermi la vita e non essere sempre così stressata». Questa, per lei, «è stata la lezione più grande che è venuta da tutto questo», ha detto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tina Knowles: «Il cancro mi ha insegnato a rallentare. Noi donne non ci fermiamo mai, ma se non ci prendiamo cura di noi stesse un giorno non potremo più aiutare le persone a cui teniamo»

Notizie correlate

“Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma loro facciano lo stesso”: Spinazzola sugli arbitri“Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma anche gli arbitri però devono farlo, soprattutto quelli di campo”.

Leggi anche: Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori pugliesi: "Se ci fermiamo noi, si spegne il Paese"

Contenuti utili per approfondire

Tina Knowles svela la sua battaglia segreta contro il cancro al seno (e come hanno reagito le figlie Beyoncé e Solange)Tina Knowles, magnate e madre delle musiciste Beyoncé e Solange, potrà anche avere un’agenda piena di cose da fare e impegni entusiasmanti, ma c’è un appuntamento di routine che vorrebbe non aver ... vanityfair.it

Beyoncé, la mamma Tina ha avuto un tumore al senoTina Knowles aveva un tumore al seno, scoperto dopo aver saltato un appuntamento di routine per la mammografia durante la pandemia. Dopo un intervento, è guarita, e ora vuole dare speranza alle ... tg24.sky.it