Caro carburanti autotrasportatori verso lo sciopero | Se ci fermiamo noi si ferma il Paese

Da foggiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autotrasporto merci ha annunciato uno sciopero nazionale previsto dal 25 al 29 maggio 2026, con un'assemblea interregionale fissata per sabato 23 maggio alle ore 15:00 presso un padiglione. La decisione arriva da Confartigianato Trasporti e dal coordinamento Unatras, che hanno comunicato il fermo dei servizi di trasporto su strada. I rappresentanti del settore affermano che, se si fermano gli autotrasportatori, si ferma anche il funzionamento del Paese.

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L'autotrasporto merci si prepara a fermarsi. Un fermo nazionale dei servizi è stato proclamato da Confartigianato Trasporti unitariamente al coordinamento Unatras dal 25 al 29 maggio 2026, e sabato 23 maggio, a partire dalle ore 15:00, si terrà un'assemblea interregionale presso il padiglione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Caro carburanti. Autotrasportatori pronti allo sciopero

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