Caro carburanti autotrasportatori verso lo sciopero | Se ci fermiamo noi si ferma il Paese
L'autotrasporto merci ha annunciato uno sciopero nazionale previsto dal 25 al 29 maggio 2026, con un'assemblea interregionale fissata per sabato 23 maggio alle ore 15:00 presso un padiglione. La decisione arriva da Confartigianato Trasporti e dal coordinamento Unatras, che hanno comunicato il fermo dei servizi di trasporto su strada. I rappresentanti del settore affermano che, se si fermano gli autotrasportatori, si ferma anche il funzionamento del Paese.
L'autotrasporto merci si prepara a fermarsi. Un fermo nazionale dei servizi è stato proclamato da Confartigianato Trasporti unitariamente al coordinamento Unatras dal 25 al 29 maggio 2026, e sabato 23 maggio, a partire dalle ore 15:00, si terrà un'assemblea interregionale presso il padiglione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Caro carburanti. Autotrasportatori pronti allo sciopero
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