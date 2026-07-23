Alto Adige piscina riservata alle donne musulmane | è polemica
A partire dal 27 luglio, una piscina comunale in Alto Adige aprirà un’ora a settimana esclusivamente alle donne musulmane, dopo la chiusura al pubblico. La fascia oraria sarà dalle 18 alle 19 e l’iniziativa coinvolgerà l’associazione Armonia e le donne della zona. La decisione ha suscitato polemiche, con critiche per la possibile esclusione degli altri utenti e per le modalità di gestione. La struttura rimarrà aperta alle visite di tutti gli altri utenti negli orari normali.
Un’ora a settimana per consentire l’ingresso delle donne musulmane nella piscina comunale, ma solo dopo la chiusura della struttura al pubblico È l’idea di Lido di Salorno (Salurn), in Alto Adige, che a partire dal prossimo 27 luglio consentirà alle donne islamiche della zona e all’associazione Armonia di fare il bagno (dalle 18.30 alle 19.30) indossando il burkini, il costume che copre tutto il corpo fatta eccezione di viso, mani e piedi. Secondo il gestore della struttura, Luca Lechthaler, si tratta di un’iniziativa “per una Salorno più inclusiva”. Per il sindaco del paese, Roland Lazzeri, il gestore del lido “ha assolutamente carta bianca, può fare ciò che ritiene giusto”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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