Alto Adige piscina riservata alle donne musulmane | è polemica

Notizia in breve

A partire dal 27 luglio, una piscina comunale in Alto Adige aprirà un’ora a settimana esclusivamente alle donne musulmane, dopo la chiusura al pubblico. La fascia oraria sarà dalle 18 alle 19 e l’iniziativa coinvolgerà l’associazione Armonia e le donne della zona. La decisione ha suscitato polemiche, con critiche per la possibile esclusione degli altri utenti e per le modalità di gestione. La struttura rimarrà aperta alle visite di tutti gli altri utenti negli orari normali.