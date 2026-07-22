Piscina riservata alle donne musulmane in Alto Adige esplode la polemica politica | un’ora a settimana dopo la chiusura

Notizia in breve

Una piscina in Alto Adige ha stabilito una fascia oraria di un’ora a settimana, dopo la chiusura, dedicata esclusivamente alle donne musulmane che vogliono nuotare indossando il burkini. La decisione ha suscitato reazioni politiche e critiche da parte di alcuni rappresentanti che considerano l’orario come una forma di segregazione. La struttura rimane chiusa durante questa fascia, consentendo alle donne musulmane di nuotare senza mescolarsi con gli altri utenti. La proposta ha generato dibattito pubblico e commenti contrastanti.