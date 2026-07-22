Piscina riservata alle donne musulmane in Alto Adige esplode la polemica politica | un’ora a settimana dopo la chiusura
Una piscina in Alto Adige ha stabilito una fascia oraria di un’ora a settimana, dopo la chiusura, dedicata esclusivamente alle donne musulmane che vogliono nuotare indossando il burkini. La decisione ha suscitato reazioni politiche e critiche da parte di alcuni rappresentanti che considerano l’orario come una forma di segregazione. La struttura rimane chiusa durante questa fascia, consentendo alle donne musulmane di nuotare senza mescolarsi con gli altri utenti. La proposta ha generato dibattito pubblico e commenti contrastanti.
Una sola ora alla settimana, a impianto chiuso, riservata alle donne musulmane che desiderano fare il bagno indossando il burkini. È l’iniziativa lanciata dal Lido di Salorno (Salurn), in Alto Adige, che entrerà in vigore dal 27 luglio e che ha già acceso un duro scontro politico tra chi la considera un gesto di inclusione e chi, invece, la giudica una forma di segregazione. L’iniziativa del Lido di Salorno. A partire dal 27 luglio, il lido comunale metterà a disposizione la piscina ogni settimana dalle 18.30 alle 19.30, dopo la chiusura al pubblico, consentendo alle donne islamiche della zona e alle aderenti all’associazione Armonia di utilizzare l’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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