Alto Adige piscina riservata alle donne musulmane | Scoppia la polemica

Notizia in breve

La piscina comunale dell'Alto Adige apre una fascia oraria riservata alle donne musulmane, solo dopo la chiusura al pubblico. L'ora dedicata si svolge una volta a settimana. La decisione ha suscitato polemiche tra gli utenti e le associazioni. La struttura rimane aperta al pubblico negli altri orari. La gestione ha comunicato che l'accesso è consentito esclusivamente alle donne musulmane durante questa fascia.