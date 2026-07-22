Alto Adige piscina riservata alle donne musulmane | Scoppia la polemica
La piscina comunale dell'Alto Adige apre una fascia oraria riservata alle donne musulmane, solo dopo la chiusura al pubblico. L'ora dedicata si svolge una volta a settimana. La decisione ha suscitato polemiche tra gli utenti e le associazioni. La struttura rimane aperta al pubblico negli altri orari. La gestione ha comunicato che l'accesso è consentito esclusivamente alle donne musulmane durante questa fascia.
Un'ora a settimana per consentire l'ingresso delle donne musulmane nella piscina comunale, ma solo dopo la chiusura della struttura al pubblico. È l'idea di Lido di Salorno (Salurn), in Alto Adige, che a partire dal prossimo 27 luglio consentirà alle donne islamiche della zona e all'associazione Armonia di fare il bagno (dalle 18.30 alle 19.30) indossando il burkini, il costume che copre tutto il corpo fatta eccezione di viso, mani e piedi., Secondo il gestore della struttura, Luca Lechthaler, si tratta di un'iniziativa "per una Salorno più inclusiva". Per il sindaco del paese, Roland Lazzeri, il gestore del lido "ha assolutamente carta bianca, può fare ciò che ritiene giusto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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