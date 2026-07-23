Almanacco del 23-07-2026

Un uomo è stato arrestato questa mattina dopo aver tentato di rapinare un negozio in centro. Secondo la polizia, il soggetto ha minacciato il cassiere con un coltello e si è impossessato di circa 500 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto sul posto. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto. La merce e il denaro sono stati sequestrati. L’indagato si trova ora in questura in attesa di essere ascoltato.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto e L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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