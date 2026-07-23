Il 23 luglio 2026, l’allerta meteo gialla interessa tre regioni del sud Italia. La Protezione civile segnala temporali in Abruzzo, Molise e Puglia. Il caldo si attenua, ma il cielo resta instabile. Le previsioni indicano piogge e possibili rovesci nelle aree coinvolte. Nessun’altra regione è inclusa nell’allerta, e non sono stati segnalati danni o feriti al momento. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

Il caldo perde forza sull'Italia, ma il tempo resta instabile. La Protezione civile ha diffuso una allerta meteo gialla per temporali valida giovedì 23 luglio 2026 su Abruzzo, Molise e Puglia. Una nuova perturbazione raggiunge la penisola e porta piogge sul nord est e lungo la fascia adriatica centro meridionale. La giornata parte con ampie schiarite, poi dal pomeriggio il quadro cambia in fretta e arrivano rovesci anche forti.Allerta meteo gialla: le zone a rischio oggi 23 LuglioIl bollettino nazionale di criticità indica una ordinaria criticità per rischio temporali, cioè il livello giallo, su tutti i settori adriatici di Abruzzo e Molise e sull'intera area garganica pugliese. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla 23 luglio: ecco le tre regioni a rischio

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