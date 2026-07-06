Allerta meteo gialla oggi 6 luglio | ecco le regioni interessate

Oggi il dipartimento di protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per alcune regioni italiane. La situazione prevede un aumento del caldo e dell’afa, con temperature elevate su gran parte del paese, accompagnate da temporali improvvisi. La ripresa delle condizioni estive si combina con possibili rovesci e fulmini, che interesseranno diverse aree nel corso della giornata.

L'estate riparte con il piede sull'acceleratore. Dopo una breve tregua, tornano il caldo intenso e l'afa su gran parte dell'Italia, ma insieme al sole arrivano anche i temporali improvvisi. La Protezione civile ha valutato l'allerta meteo gialla per oggi, lunedì 6 luglio 2026, su quattro regioni del centro-sud. A rischio soprattutto le zone interne, dove il maltempo pomeridiano può trasformarsi in piogge intense e rovesci violenti.Allerta meteo gialla: le regioni a rischioPer la giornata di lunedì 6 luglio 2026 la Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla per rischio temporali su gran parte dell'Abruzzo e su parte di Basilicata, Marche e Molise. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Maltempo, peggiora lallerta meteo in Veneto: da gialla ad arancione

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