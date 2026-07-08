L'allerta meteo gialla è in vigore oggi, 8 luglio, su quattro regioni del Sud Italia a causa di temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. La Protezione Civile ha emesso il bollettino, segnalando condizioni di criticità per le aree interessate. Il maltempo è previsto in tutta la giornata, con possibili effetti sulla viabilità e sulle attività all’aperto. Nessuna altra regione è sotto allerta in questa fase.

Torna il maltempo su una parte dell'Italia. Per la giornata di mercoledì 8 luglio scatta l'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su quattro regioni del Sud. Il nuovo bollettino della Protezione civile aggiorna quello dei giorni scorsi e indica con precisione le zone dove il rischio resta più alto nelle prossime ore.Allerta meteo gialla: le regioni interessateIl bollettino di criticità della Protezione civile aggiorna l'avviso già diffuso e mette sotto osservazione quattro regioni del Sud. Il quadro riguarda soprattutto il rischio idraulico, il rischio temporali e il rischio idrogeologico. Le aree coinvolte sono Calabria, Basilicata, Molise e Puglia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla oggi 8 luglio: 4 regioni a rischio

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