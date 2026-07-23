Allerta Fresco | cinema gratis al Troisi di Roma
Cosa: Iniziativa "Allerta Fresco" con biglietti gratuiti e ridotti per le proiezioni cinematografiche pomeridiane. Dove e quando: Cinema Troisi, Roma. Tutti i giorni dal 1° al 31 agosto alle ore 13:30. Perché: Per offrire un rifugio climatizzato alle categorie vulnerabili durante i picchi di calore estivi, unendo cultura e utilità sociale. Allerta Fresco: il cinema come rifugio. Le ondate di calore che colpiscono la Capitale durante i mesi estivi rendono sempre più complessa la vivibilità urbana, specialmente nelle ore centrali della giornata. In risposta a questa emergenza, la Fondazione Piccolo America ha deciso di trasformare il Cinema Troisi in un vero e proprio rifugio climatico. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Allerta Fresco: ingresso gratuito nelle ore più calde al Cinema Troisi di Roma che si trasforma in un rifugio climaticoDal 1º al 31 agosto, ogni giorno alle 13:30, la Fondazione Piccolo America si fa carico del costo del biglietto per le persone più esposte al caldo estremo. Un'azione sociale ispirata ai Ciné-Clim di ... comingsoon.it