Ricomincio da tre di Massimo Troisi gratis al Castello di Santa Severa | orario e come arrivare

Notizia in breve

Al Castello di Santa Severa, il film “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi sarà disponibile gratuitamente. L’evento si svolge il 22 luglio 2026, con orari da comunicare. L’ingresso è aperto al pubblico senza costi. La proiezione si terrà all’interno delle strutture del castello, facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici. La pellicola, datata 1981, racconta la storia di un giovane che desidera ricostruire la propria vita.