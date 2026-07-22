Ricomincio da tre di Massimo Troisi gratis al Castello di Santa Severa | orario e come arrivare
Al Castello di Santa Severa, il film “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi sarà disponibile gratuitamente. L’evento si svolge il 22 luglio 2026, con orari da comunicare. L’ingresso è aperto al pubblico senza costi. La proiezione si terrà all’interno delle strutture del castello, facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici. La pellicola, datata 1981, racconta la storia di un giovane che desidera ricostruire la propria vita.
Santa Marinella, 22 luglio 2026 – Gaetano non vuole cancellare tutto. Vuole conservare le poche cose buone della sua vita e ripartire proprio da quelle. Da tre. La battuta che ha attraversato generazioni torna questa sera sul grande schermo, davanti al mare di Santa Severa. Alle 21 il Castello di Santa Severa ospita la proiezione gratuita di “Ricomincio da tre”, il film con cui Massimo Troisi debuttò nel 1981 come regista cinematografico, conquistando pubblico e critica. Una serata di cinema sotto le stelle inserita nel programma di “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”. La proiezione nasce dalla collaborazione con la Cineteca Nazionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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