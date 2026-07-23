di Francesco Spagnolo Allegri insiste per portare Allegri al Napoli, ma per il momento la Juventus non sembra intenzionata a fare sconti sul difensore. Ecco le ultime. Un segnale d’allarme è scattato, rendendo evidente la necessità di intervenire sul mercato per puntellare un reparto arretrato in netta emergenza. L’infortunio di Buongiorno e i tempi d’attesa per il rientro di Beukema impongono decisioni rapide. Fare affidamento sui soli Rrahmani, Rafa Marin, Marianucci e sull’adattamento di Olivera non può bastare per chi ambisce a traguardi importanti in Serie A e a un percorso importante nelle coppe europee. Sebbene la rosa attuale sia molto numerosa, stabilire le giuste priorità è fondamentale per rimanere competitivi ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Allegri vuole Gatti al Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno: ma c’è un ostacolo che rende complicata la trattativa con la Juve

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Riccardo Meloni: Gatti al Napoli Ecco quanto chiede la Juventus e perché Allegri lo vuole

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MEDIASET - Napoli, nuovi contatti per Gatti, è il primo nome sulla lista di Allegri, le ultime ift.tt/eaFzBN1 x.com

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