Il Napoli dovrà rivedere le proprie strategie difensive dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che richiederà un intervento chirurgico. Il centrale sarà assente all’inizio della stagione, costringendo il club a considerare alternative nel reparto difensivo. Nessun dettaglio specifico su altre possibili scelte o sui tempi di recupero. La squadra si prepara a trovare soluzioni per compensare l’assenza di Buongiorno.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno può cambiare le strategie del Napoli per la difesa. Il centrale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua assenza obbliga quindi il club a valutare nuove soluzioni in vista dell’inizio della stagione. La società non vuole farsi trovare impreparata. Il reparto arretrato dovrà essere completato con un profilo capace di offrire affidabilità immediata e aumentare le alternative a disposizione dello staff tecnico. Tra i nomi presi in considerazione c’è Federico Gatti. Il difensore della Juventus piace per struttura fisica, aggressività e solidità nei duelli. Caratteristiche che potrebbero renderlo adatto alle esigenze del nuovo Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Gatti nel mirino del Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno

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