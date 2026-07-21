Gatti nel mirino del Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno
Il Napoli dovrà rivedere le proprie strategie difensive dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che richiederà un intervento chirurgico. Il centrale sarà assente all’inizio della stagione, costringendo il club a considerare alternative nel reparto difensivo. Nessun dettaglio specifico su altre possibili scelte o sui tempi di recupero. La squadra si prepara a trovare soluzioni per compensare l’assenza di Buongiorno.
L’infortunio di Alessandro Buongiorno può cambiare le strategie del Napoli per la difesa. Il centrale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua assenza obbliga quindi il club a valutare nuove soluzioni in vista dell’inizio della stagione. La società non vuole farsi trovare impreparata. Il reparto arretrato dovrà essere completato con un profilo capace di offrire affidabilità immediata e aumentare le alternative a disposizione dello staff tecnico. Tra i nomi presi in considerazione c’è Federico Gatti. Il difensore della Juventus piace per struttura fisica, aggressività e solidità nei duelli. Caratteristiche che potrebbero renderlo adatto alle esigenze del nuovo Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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