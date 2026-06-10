Il trasferimento di Sorloth alla Juventus è in fase di negoziazione, con il giocatore che desidera concludere l’accordo prima del Mondiale. Tuttavia, l’ostacolo principale è l’ostilità di Nico Gonzalez, che sta complicando la trattativa con l’Atletico Madrid. La presenza dell’attaccante argentino sta rallentando il processo di cessione e impedendo una rapida definizione dell’affare.

di Luca Fiore Sorloth vuole solo la Juve: il norvegese vuole chiudere l’accordo prima del Mondiale, mentre Nico Gonzalez frena l’affare e rallenta le trattative. La Juventus ha individuato in Alexander Sorloth il nuovo centravanti su cui costruire le fondamenta del prossimo ciclo. L’articolata operazione di calciomercato studiata per strappare il giocatore all’ Atletico Madrid rischia però di complicarsi, intrecciandosi inevitabilmente con il futuro di Nico Gonzalez. L’esterno sudamericano, approdato in prestito agli spagnoli proprio dal club bianconero, rappresenta la chiave di volta dell’intero affare. La sua permanenza a Madrid costituisce oggi molto più di una semplice ipotesi, ed è per questo motivo che le due trattative si stanno inevitabilmente intrecciando tra loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth vuole la Juve prima del Mondiale, ma l’ostacolo si chiama Nico Gonzalez: perché l’argentino sta complicando la trattativa con l’Atletico

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Alexander Sorloth Welcome to Juventus 2026 Amazing Skills | Goals & Assists | HD

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