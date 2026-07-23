Alla Lazio è sempre caso-Romagnoli | come a gennaio anche oggi l' addio è in sospeso Cosa succede

Alla Lazio, il trasferimento di Romagnoli all’All Sadd resta in sospeso. Dopo il fallimento dell’accordo a gennaio, anche oggi non ci sono conferme definitive. Il difensore continua a essere legato alla società biancoceleste, mentre le trattative per il trasferimento non si sono concluse. La situazione rimane aperta senza comunicazioni ufficiali o sviluppi recenti.

Tra Alessio Romagnoli e la Lazio una storia dal capolinea in sospeso. In bilico il passaggio del difensore all’All Sadd dopo che sembrava nuovamente tutto concluso. Sullo sfondo un legame fortissimo di Romagnoli con i colori biancocelesti. Tifoso della Lazio sin da ragazzo quando con i familiari partiva da Anzio per andare all’Olimpico a seguire la squadra che con Eriksson trionfava in Italia e in Europa. Ma il suo percorso da calciatore parte in giallorosso. Dalle giovanili alla prima squadra fino al debutto in Serie A con la Roma di Zeman. Poi la Sampdoria e il Milan, seguendo Sinisa Mihajlovic allenatore. Nel 2022 da svincolato lascia il Milan dopo lo scudetto con Pioli e arriva alla Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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