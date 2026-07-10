La Rai ha sospeso temporaneamente il report che coinvolge Ranucci, senza indicare una data precisa per la ripresa. La decisione è stata annunciata in modo ufficiale, spiegando che si tratta di una scelta di prudenza. La sospensione riguarda le trasmissioni che avevano affrontato il caso, lasciando in sospeso le puntate in programmazione. La rete non ha fornito dettagli sulle tempistiche o sui motivi specifici di questa interruzione.

Una situazione delicata, che, almeno secondo quanto riferito dalla Rai, richiede cautela e prudenza. Il clima attorno al “caso Ranucci” a pochi giorni dalla notizia dell’indagine su Valter Lavitola, imprenditore ed ex editore ritenuto il presunto mandante dell’attentato al conduttore Sigfrido Ranucci ha portato alla sospensione delle repliche estive di Report. Non una decisione definitiva, ci tiene a comunicare Viale Mazzini, confermando il ritorno della trasmissione con le nuove puntate a partire dal prossimo novembre. Report sospeso: la decisione Rai (e la risposta di Ranucci). “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Report sospeso, la scelta della Rai: quando torna e cosa succede con il caso Ranucci

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Pei, I only want revenge. She pretended weak to approach him, but he trapped her in his arms.

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