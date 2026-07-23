Dopo sei giorni di ricerche, il corpo di un uomo di 29 anni è stato trovato nel lago di Garda. Venerdì 17 luglio, si era tuffato nelle acque davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione per aiutare un bambino di sette anni in difficoltà. L’uomo lavorava per una società di noleggio barche. La sua scomparsa aveva scatenato ricerche che sono terminate con il ritrovamento del corpo.

SIRMIONE - Trovato dopo sei giorni di ricerche il corpo senza vita di Olaisiu Sorin Alexandru, il 29enne dipendente di una società di noleggio barche che venerdì scorso, 17 luglio, si era tuffato nelle acque del lago di Garda, davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione, per soccorrere un bambino di sette anni in difficoltà. Il ritrovamento Il 29enne è stato trovato a oltre 30 metri di profondità dai sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno poi recuperato al termine di giorni di ricerche ininterrotte, condotte con l'impiego di mezzi navali, sommozzatori ed elicotteri. Sul posto sono intervenuti anche la Guardia Costiera e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alexandru, trovato il corpo dopo 6 giorni di ricerche: il 29enne eroe si era tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino

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Alexandru si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino, poi ha un malore e scompare in acqua. Ricerche in corsoUn 29enne che si era tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino di sette anni è scomparso in acqua dopo aver accusato un malore.

Si parla di: Alexandru morto da eroe a 29 anni A Sirmione continuano le ricerche ma il corpo non si trova.

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