Un 29enne che si era tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino di sette anni è scomparso in acqua dopo aver accusato un malore. Le ricerche sono in corso senza esito da ieri pomeriggio, quando l’uomo ha immerso nel lago per aiutare il minore in difficoltà. L’intervento dei soccorritori è ancora in corso, ma finora non sono stati trovati segni dell’uomo. La vicenda si è verificata a Sirmione.

SIRMIONE - Si tuffa per salvare un bambino che annega, ma non riemerge più: sono ancora in corso e senza esito le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne lavoratore stagionale della Garda Tours che ieri pomeriggio, sabato 18 luglio, si è tuffato nel lago di Garda per salvare dalle acque un bambino inglese di 7 anni in difficoltà. Il salvataggio poi il malore Il piccolo faceva parte della comitiva che il 29enne stava accompagnando in barca in un tour sul lago. Il giovane ha messo in salvo il bambino a bordo della barca, ma subito dopo il 29enne ha accusato un malore ed è scomparso nelle acque del lago, che in quel punto sono profonde circa 50 metri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alexandru si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino, poi ha un malore e scompare in acqua. Ricerche in corso

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Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino e scompare: ricerche in corso a SirmioneUn uomo è scomparso nel lago di Garda dopo aver tuffato per salvare un bambino in difficoltà.

Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino che annega, poi viene inghiottito dall'acqua. Ricerche in corso sui fondaliUn uomo si è immerso nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà, ma non è più riemerso.