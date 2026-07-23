Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato al luna park di Spotorno. Tra gli indagati ci sono un tecnico e un ingegnere. L’incidente è avvenuto mentre il giovane era in vacanza con un amico e i genitori di quest’ultimo. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Saronno, 23 luglio 2026 – Ci sono altri due indagati per la morte di Alessio Colletti, il 15enne di Saronno, folgorato al luna park di Spotorno, in provincia di Savona, in Liguria, dove era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo. La procura ha notificato l'avviso di garanzia a un tecnico che ha eseguito il collaudo e un ingegnere che ha fatto l a verifica annuale. Subito dopo la tragedia era stato indagato il giostraio, difeso dall'avvocato Wilmer Perga. Il calciometro. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava utilizzando un ‘calciometro’, il gioco che misura la potenza di un tiro dato a una palla. Prima di calciare il pallone si sarebbe tolto una scarpa e, entrato in contatto con la struttura, sarebbe stato investito da una scarica elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessio Colletti morto folgorato al luna park di Spotorno, ci sono altri due indagati: un tecnico e un ingegnere

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Alessio Colletti morto folgorato al luna park, parla il padre - 1Mattina News 22/07/2026

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