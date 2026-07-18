Un uomo è morto folgorato al luna park di Spotorno, presumibilmente a causa di un cortocircuito in seguito a un temporale. La vittima, che stava giocando a calcio a piedi nudi, avrebbe toccato una struttura elettrificata. Le indagini puntano a verificare se l’incidente sia collegato all’impianto elettrico del parco, danneggiato dal maltempo, e se siano state adottate tutte le misure di sicurezza. La morte si è verificata in pochi istanti, al termine di una serata di svago.

Saronno (Varese) – Le prime ipotesi investigative delineano una tragedia maturata nel giro di pochi istanti, al termine di una serata che avrebbe dovuto essere soltanto un momento di svago. Erano circa le 23 di giovedì quando Alessio Colletti, 15enne di Saronno, in vacanza a Spotorno, in Liguria, con la famiglia di un amico, si è avvicinato a una delle attrazioni del luna park allestito sul lungomare. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava utilizzando un ’calciometro’, il gioco che misura la potenza di un tiro. Prima di calciare il pallone si sarebbe tolto una scarpa e, entrato in contatto con la struttura, sarebbe stato investito da una scarica elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessio Colletti morto folgorato al luna park di Spotorno. Il calcio a piedi nudi e l’ipotesi cortocircuito dopo il temporale

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Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne morto folgorato - Vita in diretta 17/07/2026

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