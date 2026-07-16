Perde la vita travolto dalla bici Il cantante Paolo Belli indagato | Sono sotto choc e distrutto

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì, un incidente ha causato la morte di un uomo di 41 anni dopo essere stato investito da una bicicletta. Il cantante e conduttore, coinvolto nello stesso episodio, è stato sottoposto a indagini; si trova in stato di shock e non riesce a parlare. Attualmente, si attende l’esito delle verifiche sulle responsabilità e sui dettagli dell’incidente.

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"È sotto choc, distrutto. Non riesce neppure parlare". Sta attraversando un momento di grande sconforto Paolo Belli, cantante e conduttore di Carpi rimasto coinvolto lunedì in un incidente in cui ha perso la vita un 41enne, Alessandro Magnani. È la manager dell’artista 64enne a descrivere lo stato di prostrazione in cui versa Belli, dopo lo schianto avvenuto a Cognento di Campagnola: "Ora sta cercando di elaborare un fatto che lo ha colpito profondamente". Attorno a mezzogiorno di lunedì, il cantante stava facendo un giro in bici, mentre Magnani, dipendente di una società di servizi, stava uscendo a piedi da una casa in via Picenardi, in una zona rurale di Cognento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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