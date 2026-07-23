Il governatore ha dichiarato che con l’Autonomia differenziata vincono il Veneto e la Lega. Ha affermato che il processo è stato portato avanti con convinzione, sottolineando i benefici per la regione e il partito. La sua voce si aggiunge a quella dei sostenitori del provvedimento, che puntano a maggiore autonomia per le regioni. Nessuna indicazione è stata data su eventuali opposizioni o altri protagonisti coinvolti.

Se c’è un governatore che conosce il processo dell’Autonomia differenziata quanto il suo “padre putativo” Roberto Calderoli, questi è Alberto Stefani. Il leghista oggi alla guida del Veneto, quando era parlamentare (fino al dicembre 2025) è stato relatore alla Camera del disegno di legge che ha consentito di approvare la legge quadro che ha portato al semaforo verde per le pre-intese. Ad oggi sono quattro le Regioni che hanno chiesto di aderire all’Autonomia differenziata. Martedì il Parlamento ha votato i testi di Lombardia, Liguria e Piemonte. Ieri mattina è stata la volta del Veneto. E, pare, ci siano già altre regioni, anche del Centro-Sud che potrebbero chiedere analogo percorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alberto Stefani, parla il governatore: "Con l'Autonomia vincono Veneto e Lega"

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