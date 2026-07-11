Il dibattimento parlamentare sull’Autonomia del Veneto entra nel vivo, a nove anni dal referendum. Lunedì saranno ascoltati i ministri Nello Musumeci e Orazio. Alberto Stefani ha dichiarato che si continuerà a lavorare sull’autonomia, ma ora l’attenzione si sposta sui dossier economici, che devono passare sotto il controllo del governo regionale. La discussione riguarda principalmente le modalità di autogoverno e le competenze da trasferire alla regione.

L’Autonomia alle prese, nove anni dopo il referendum, con le audizioni parlamentari (lunedì sarà la volta dei ministri Nello Musumeci e Orazio Schillaci) e Alberto Stefani, fresco presidente della Regione, sembra essersi lasciato alle spalle senza troppi rimpianti i complessi riti parlamentari di una riforma che pure ha seguito in prima persona, da relatore della legge quadro. Prese le redini del Veneto ha ingranato la quinta su un’autonomia de facto. A partire dalle concessioni idroelettriche e dalla Brescia-Padova, due partite milionarie. Presidente, ha lasciato il primo amore per spingere su soluzioni più fattuali?«C’è l’autonomia... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Alberto Stefani: «Avanti con l’Autonomia, ma ora l’autogoverno del Veneto passa dai dossier economici»

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